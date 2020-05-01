أول رد رسمي من السعودية على مزاعم إصابة محمد بن نايف بنوبة قلبية داخل أحد السجون

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نوهت المديرية العامة للسجون السعودية، اليوم الأحد، بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض لاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة.

وأكدت المديرية، في بيان لها: "تم استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبرت المديرية عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، وأكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كل الأسباب التي أدت إليه بما يمنع تكراره.

وكانت صحيفة "المرصد" السعودية تحدثت "عن اختراق لحساب تويتر التابع للمديرية العامة للسجون في السعودية، مشيرة إلى أن "الحساب قد نشر تغريدة بث خلالها شائعة كاذبة عن أحد الشخصيات الاعتبارية، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعي الحساب على تويتر، قبل أن يتم استعادة الحساب من الاختراق وحذف التغريدة".

​وزعم الحساب المزعوم "إصابة ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف بنوبة قلبية في سجنه، وادعى أنه أول اعتراف رسمي أيضا من الرياض في اعتقال الأمير محمد بن نايف".