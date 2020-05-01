التحالف يرد على الحوثي ويكشف حقيقة ترحيل السعودية مئات الصوماليين الى اليمن

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي يوم الاحد "ان ما نشرته مليشيا الحوثي بترحيل السعودية ( 800 ) شخص من الجنسية ( الصومالية ) إلى اليمن عبر محافظة الجوف ،غير صحيح ولا أساس له من الصحة".
واضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي في تصريح لوكالة الانباء السعودية(واس) "أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ".
واشار العقيد المالكي ،الى أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر إبريل 2020 م بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من (8000)، شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس ( كورونا ) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية.
واكد المالكي ،بان المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.