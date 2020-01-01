الحكومة تبعث خطابا الى اليونسكو بشأن أعمال الانتقالي في سقطرى وتطالب بسرعة ارسال لجنة الخبراء

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طالبت الحكومة اليمنية مساء الاحد، اليونسكو، ارسال لجنة خبراء الى سقطرى (شرق) للاطلاع على ما تتعرض له الجزيرة من تهديدات في ظل تصعيد ما يسمى المجلس الانتقالي.
وبعث وزير الخارجية محمد الحضرمي، الأحد، خطاباً إلى مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى والتي تسببت بها المليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي.
واوضح وزير الخارجية في خطابه ،أن تلك الأعمال التي تقوم بها بعض العناصر التابعة لما يمسى بالمجلس الانتقالي تهدد بإحداث أضرار بالغة لا يمكن تعويضها في هذه الجزيرة التي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.. مشيراً الى الكوارث الطبيعة التي تعرضت لها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأعاصير والتي نجم عنها أضرار بشرية ومادية في البنية التحتية والاقتصاد المحلي للسكان وخاصة في قطاع صناعة صيد الأسماك.
ودعا وزير الخارجية ،منظمة (اليونسكو) إلى إدانة الأعمال التخريبية للمليشيات المتمردة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى وسرعة إرسال لجنة الخبراء التي سبق تشكليها من قبل المنظمة في وقت سابق للاطلاع على وضع الجزيرة وما تتعرض لها من تهديدات طبيعية وبشرية.