مصدر عسكري يكشف: تفاصيل احباط مخطط حوثي كبير وغارات دقيقة حصدت رؤوس 4 من كبار القيادات

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 383

قال مصدر عسكري لمركز الجوف الإعلامي، الاحد، ان قوات الجيش الوطني و التحالف العربي افشلا مخطط لمليشيات الحوثي للاعداد لهجوم واسع كان يهدف السيطرة على اليتمة و معسكر الخنجر ومنطقة المهاشمة والوجف بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

وأوضح المصدر انه تم رصد حشود كبيرة لعناصر المليشيات خلال الاسبوع الفائت في مناطق شرق سرحان والحجلا واستهداها من قبل طيران التحالف بغارات دقيقة.

وأضاف المصدر ان طيران التحالف العربي نفذ عدد كبير من الغارات الجوية الدقيقة خلال الأربع الايام الماضية مستهدفاً حشود ضخمة ومستودعات أسلحة وعربات وأطقم عسكرية بأعداد كثيرة في مناطق سرحان وشرق سوق الثلوث وجبال الحجلا وسلسلة جبال السليلة والوجف بمديرية خب الشعف شمال الجوف تكبدت فيها المليشيا خسائر باهظة.

وطبقا للمركز ، قتل على اثر تلك الغارات العشرات من أفرادهم وقيادات كبيرة من بينهم: ابو عبدالله الشاوش (مهندس الغام)،وابوعلي القاضي (مشرف) ، وابو هاشم الحمزي (مشرف) ،وابو مالك الحمزي (مسؤول مالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهات الجوف).

وأكد المصدر ان مليشيا الحوثي تعيش حالة من الإحباط حيث وان الضربات نفذت بشكل دقيق وفي مواقع لم تكن في حسبانهم انها معرضه للاستهداف اضافة الى انها افشلت مخطط تم الإعداد له بشكل كبير وبإشراف من قبل قيادات عليا.