ممرضة تسرق مريض ..كورونا..يصارع الموت في نيويورك

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية توجيه السلطات الأمريكية التهم إلى إحدى الممرضات بسرقة مسن كان يصارع الموت بعد إصابته بفايروس «كورونا» المستجد في أحد المستشفيات بمدينة نيويورك.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن دانييل كونتي (43 عاما) تعمل ممرضة في مستشفى جامعة ستاتين آيلاند الشمالية في نيويورك، متهمة باستخدام البطاقة الائتمانية التي تخص أنتوني كاتابانو (70 عاماً) قبل 3 أيام من وفاته بفايروس «كورونا».

وصرحت ابنة كاتابانو بأنها نبّهت الشرطة عندما تلقت بيانا باستخدام بطاقة ائتمان في 9 أبريل، بينما كان والدها يصارع الموت في المستشفى، مضيفة أن البطاقة استُخدمت من قِبل المتهمة في محطات البنزين ومحلات البقالة بقيمة إجمالية تبلغ 60 دولاراً.

وأثبتت الشرطة الاتهام للممرضة عندما عرضت لها لقطات من كاميرات المراقبة من محل بقالة، ظهرت فيها وهي تدفع ثمن البضائع باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمريض في نفس الوقت والتاريخ، كما فُقدت بعض ممتلكات كاتابانو الشخصية، بما في ذلك نظاراته وهواتفه الخلوية والمال في محفظته وشواحن الهاتف.

وعبّرت ابنة أنتوني كاتابانو عن اشمئزازها من أن الشخص الذي كان من المفترض أن يرعى والدها يقوم بسرقته.

وصرّح مدير الشؤون العامة بمستشفى جامعة ستاتين آيلاند كريستيان بريستون بأن الممرضة التي تعمل في المستشفى منذ عام 2007 تمت إقالتها بعد اتهام الشرطة لها، مضيفاً أن إدارة المستشفى تعمل بشكل وثيق مع الشرطة، وقد بدأوا تحقيقهم الخاص في الواقعة. ومن المقرر أن تمثل دانييل كونتي أمام المحكمة الجنائية في ستاتين آيلاند سبتمبر القادم.