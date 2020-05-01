ما مهام توكل كرمان بمجلس الإشراف على محتوى فيسبوك

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أثار اختيار عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، لليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لتكون عضوا في مجلس الإشراف على المحتوى، تفاعلا واسعا في الأوساط الإقليمية.

ووفقا لتدوينة نشرتها كرمان على صفحتها بفيسبوك، فإن مهام المجلس تتمثل بـ"سيتخذ مجلس الإشراف قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وInstagram وسيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وInstagram، هذا بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسنتخذ قرارات بناءً على هذه المبادئ والأثر على المستخدمين والمجتمع بغض النظر عن المصالح الاقتصادية أو السياسية لشركة فيسبوك أو سُمعتها. وينبغي أن تُنفذ فيسبوك قراراتنا ما لم ينتهك ذلك القانون".

محتوى إعلاني وأضاف المنشور: "سيراجع المجلس المحتوى الذي أحاله إليه المستخدمون وفيسبوك على حد سواء عندما نبدأ في نظر الحالات في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكّن المستخدمون من تقديم طلبات الطعن إلى مجلس الإشراف في الحالات التي اتخذت فيها فيسبوك قرارًا بإزالة المحتوى الخاص بهم، ولكن في خلال الأشهر القادمة سنُضيف إمكانية مراجعة طلبات الطعن المقدمة من المستخدمين الذين يريدون من فيسبوك إزالة محتوى."

وأيضا يمكن لمجلس الإشراف "مراجعة المحتوى المحال إليه من خلال فيسبوك. وقد يشمل ذلك العديد من أنواع القرارات المهمة، بما في ذلك المحتوى على فيسبوك أو Instagram أو الإعلانات أو المجموعات.

فضلاً عن ذلك، سيكون المجلس أيضًا قادرًا على تقديم توصيات حول السياسات إلى فيسبوك بناءً على القرارات التي نتخذها بشأن الحالات".