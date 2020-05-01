ثلاثةمسؤولين بالبيت الأبيض في الحجر الصحي

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-الأنضول

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أعلن 3 مسؤولين بالبيت الأبيض، بينهم كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، فرضهم حجرا صحيا منزليا على أنفسهم بعد تأكد تعاملهم مع مصاب بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”، الأحد، أن المسؤولين الآخرين هما روبرت ريدفيلد، مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء.

واتخذ المسؤولون الأمريكيون قرار الحجر الصحي رغم أن تحاليلهم تظهر عدم حملهم لفيروس كورونا، إضافة إلى عدم ظهور أي أعراض عليهم.

ولم تكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن هوية المصاب أو المصابين بكورونا الذي تعامل معه المسؤولين الثلاث. وكان مقررا أن يشارك المسؤولون في جلسة لإحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء المقبل، حسب المصدر ذاته.

جاء ذلك بالتزامن مع نقل شبكة “سي إن إن” عن مصدر (لم تسمه) قوله إن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثبت إصابته بفيروس كورونا.

فيما أعلن البيت الأبيض، الجمعة، إصابة كيتي ميلر المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس مايك بنس بكورونا، واعتبرها ثاني موظفة في البيت الأبيض يثبت إصابتها بالفيروس خلال أسبوع واحد.

وأفادت الإدارة الأمريكية، الخميس، بإصابة عنصر بالجيش يعمل مساعدا لترامب بكورونا. وتتصدر الولايات المتحدة حالات الإصابة والوفيات بكورونا حول العالم، وسجلت حتى صباح الأحد، إصابة أكثر من مليون و300 ألف شخص بكورونا، ووفاة ما يزيد عن 80 ألفاً، حسب موقع “وورلد ميتر” المعني برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس.

وتجاوز، الأحد، عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 4 ملايين و100 ألف.