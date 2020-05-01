آخر الاخبار

ثلاثةمسؤولين بالبيت الأبيض في الحجر الصحي الحكومة اليمنية تناشد العالم مساعدتها لمواجهة كورونا اليمن..من لم يمت بالحرب لقي حتفة بكورونا متلازمة الأزمات الضالع ضربات جوية موفقة لطيرات التحالف بعد غياب طويل ومصرع العشرات من مليشيات الحوثي معتقلة يمنية:تكشف نهب حوثي للملايين من اموال الإغاثة رئيس إيران الأسبق:الشعب مستاء وقد ينتفض ويلجأ للعنف مسؤول إيراني: تضخيم الغرب لخطر كورونا وراءه مؤامرة خفية دراسة حديثة تكشف عن 4 سيناريوهات تنتظر الوضع في الجنوب تطورات صادمة «للحوثيين» من البيضاء.. القبائل تزحف و«ياسر العواضي»يحتفي بتواصل المدد ويؤكد:«ونعم برجال القبائل والعاقبة للمتقين» الوباء يجتاح عدن.. الاعلان عن 165 حالة وفاة بينهم مسؤولان حكوميان رفيعان

الضالع ضربات جوية موفقة لطيرات التحالف بعد غياب طويل ومصرع العشرات من مليشيات الحوثي

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 422
 

 

 شنت مقاتلات التحالف 6 غارات جوية على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثي شمال غرب محافظة الضالع امس السبت في أعنف غارات جوية بعد غياب طال لشهور.

وقال مصدر عسكري ان من اهم الضربات الجوية الموفقة لطيران التحالف امس استهدفت تجمع كبير لمليشيات الحوثي في مزارع الشميزر للدواجن في منطقة غربة في الحدود الفاصلة بين الضالع ومحافظة إب مما أدى الى مصرع القيادي الحوثي المدعو ابو الحسن من أبناء محافظة ذمار وكان يعمل مشرف في نقطة تفتيش في منطقة الوطيف غرب قعطبة.

 واضاف المصدر ان الضربات استهدفت أيضاً موقعاً عسكرياً في قطاعات الثوخب ومعسكر (كفاف)وإكام العريف و (معسكر المشواس)وحبيل السماعي وحبيل الشامرية ومما ادى الى تدمير عربات وراجمات صواريخ و مقتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي.

إقراء أيضاً
الحكومة اليمنية تناشد العالم مساعدتها لمواجهة كورونا
اليمن..من لم يمت بالحرب لقي حتفة بكورونا متلازمة الأزمات
معتقلة يمنية:تكشف نهب حوثي للملايين من اموال الإغاثة
دراسة حديثة تكشف عن 4 سيناريوهات تنتظر الوضع في الجنوب
تطورات صادمة «للحوثيين» من البيضاء.. القبائل تزحف و«ياسر العواضي»يحتفي بتواصل ال
الوباء يجتاح عدن.. الاعلان عن 165 حالة وفاة بينهم مسؤولان حكوميان رفيعان
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس