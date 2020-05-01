الضالع ضربات جوية موفقة لطيرات التحالف بعد غياب طويل ومصرع العشرات من مليشيات الحوثي

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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شنت مقاتلات التحالف 6 غارات جوية على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثي شمال غرب محافظة الضالع امس السبت في أعنف غارات جوية بعد غياب طال لشهور.

وقال مصدر عسكري ان من اهم الضربات الجوية الموفقة لطيران التحالف امس استهدفت تجمع كبير لمليشيات الحوثي في مزارع الشميزر للدواجن في منطقة غربة في الحدود الفاصلة بين الضالع ومحافظة إب مما أدى الى مصرع القيادي الحوثي المدعو ابو الحسن من أبناء محافظة ذمار وكان يعمل مشرف في نقطة تفتيش في منطقة الوطيف غرب قعطبة.

واضاف المصدر ان الضربات استهدفت أيضاً موقعاً عسكرياً في قطاعات الثوخب ومعسكر (كفاف)وإكام العريف و (معسكر المشواس)وحبيل السماعي وحبيل الشامرية ومما ادى الى تدمير عربات وراجمات صواريخ و مقتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي.