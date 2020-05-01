مسؤول إيراني: تضخيم الغرب لخطر كورونا وراءه مؤامرة خفية

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اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في إيران سيد محمد مهدي مير باقري، أن محاولة الغرب تضخيم خطر فيروس كورونا المستجد أكثر من اللازم، وراءها مؤامرة خفية.
وقال: “أعتقد أن هذه الظاهرة (انتشار فيروس كورونا)، إذا كانت مصنعة، فهي ليست مؤشرا على قوة العدو، بل هي بسبب ضعف العدو في مواجهة الحضارة مع العالم الاسلامي، وعلى أي حال فقد أدى هذا الوباء إلى إبراز نقاط ضعف الحضارة الغربية”.
وتابع: “أفهم أن كورونا يشكل خطرا كبيرا، ولكن وراء تضخيم خطره تكمن مؤامرة خفية، ليس من الطبيعي أن يتم فرض الحجر الصحي على 4 مليارات شخص وايجاد هذا الرعب في العالم، هذا مخطط، هناك مؤامرة وراءها”.
وأشار إلى أن البشر يموتون باستمرار بسبب الأمراض والظواهر الاجتماعية، لكن لم يتم العزل والإغلاق بسببها. إذا كيف يتم عزل أربعة مليارات شخص في العالم، بسبب هذا الفيروس؟.
وأضاف أن “الغرب يريد نقل الإنسانية من العالم المادي إلى الفضاء الافتراضي، أي أنه بمجرد أن تم سجن الإنسانية ومحاصرتها، وانقطعت علاقتها بالعالم غير المرئي (الغيب)، فإنه يريد مرة أخرى نقلها إلى الثقب الأسود للفضاء الافتراضي (السيبراني)، لكن الغرب سيبوء بالفشل، لأن المجتمع الإيماني لن يقبل بذلك”.