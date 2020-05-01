تطورات صادمة «للحوثيين» من البيضاء.. القبائل تزحف و«ياسر العواضي»يحتفي بتواصل المدد ويؤكد:«ونعم برجال القبائل والعاقبة للمتقين»

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توعد القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي اليوم الاثنين المتورطين من المليشيات الحوثية في مقتل الشهيدة جهاد الأصبحي بالقصاص العادل وطرد عناصر المليشيات الانقلابية من محافظة البيضاء.
وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها «مأرب برس»:«لابد من قصاص العدالة لقتلة جهاد ..اما ناس اصبح بيننا وبينهم ثأر وعار يرحلوا دنيا وألا رحلنا آخرة»
كما حيّا ياسر العواضي تواصل مدد القبائل (المنكفين) من مختلف مناطق البيضاء وبقية المحافظات إلى مديرية ردمان آل عواض وذلك استجابة للنكف القبلي الذي دعا إليه خلال الايام القليلة الماضية لحسم قضية مقتل الشهيدة جهاد الأصبحي.
وتابع قائلا:ونعم برجال وقبايل يافع والقبايل عامة والعاقبة للمتقين".
مصادر قبلية بمديرية الطفة بمحافظة البيضاء أفادت "لمأرب برس"بأن المليشيات استدعت في وقت سابق من يوم امس السبت عددا من المشائخ الموالين لها في مديرية الطفة لإقناعهم بأصدار بيان قبلي يدين دعوة النكف القبلي الذي دعا اليه الشيخ العواضي .
وأوضحت المصادر بأن الاجتماع عقد في منزل احد الشخصيات القبيلة الموالية للمليشيات ويدعى عبد الولي الهياشي... مشيرةً بأن مخرجات الاجتماع كان هو رفض المشائخ طلب المليشيات بأصدار بيان رفض لداعي النكف.
وذكرت المصادر بأن الاجتماع الحوثي القبلي الفاشل هو الثاني دون تحقيق اي هدف يسعى اليه الحوثيين مع عدد من المشائخ الموالين لهم.
والإثنين الماضي 27 إبريل/ نيسان 2020 قتلت ميلشيات الحوثي امرأة، تدعى "جهاد الأصبحي"، بعد اقتحام منزلها في مديرية الطفة، بمحافظة البيضاء، بعد ان حاصرت المليشيات المنزل بعشرات الأطقم والعربات العسكرية.