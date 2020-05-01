”صلة“ توزع 2000 سلة غذائية على أفراد المنطقة العسكرية الثانية وعمال النظافة والأسر الفقيرة بحضرموت

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دشن محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، السبت 9 مايو/أيار، بمدينة المكلا، مشروع توزيع 2000 سلة غذائية مقدمة من مؤسسة صلة للتنمية.

وخلال حفل التدشين، أشاد محافظ حضرموت، بالدور الكبير والعمل الخيري الذي تضطلع به مؤسسة صلة للتنمية في تقديم العون للفئات الفقيرة في صورة رائعة من صور التكافل الاجتماعي الذي عودتنا عليها مؤسسة صلة للتنمية في كثير من مشاريعها التي نالت تقدير السلطات المحلية في بلادنا والعديد من المنظمات الدولية في الخارج.

ووصف البحسني، مؤسسة صلة للتنمية بالمؤسسة الرائدة في العمل التنموي بالمحافظة من خلال مشاريعها وبرامجها التنموية التي كانت فيها سنداً للسلطات المحلية في دعم قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع ودورها الفاعل في الجانب التنموي والإغاثي خلال الأزمة التي مرت بها البلاد.

بدروه قال المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، فهمي عبدالهادي بن شبراق، إن هذه المساعدات المقدمة من مؤسسة صلة، لامست شريحة عمال النظافة الذين يعدون من أبرز الشرائح التي تحتاج في هذه الفترة للدعم والمساعدة.

وقدم بن شبراق، الشكر والتقدير لمؤسسة صلة للتنمية على هذه المبادرة التي تستهدف عمال صندوق النظافة والتحسين.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، الأستاذ علي باشماخ، أن مشروع توزيع 2000 سلة غذائية، استهدف أفراد المنطقة العسكرية الثانية، وعمال النظافة والأسر الفقيرة والمعدمة في مديريتي غيل باوزير وحجر.

وذكر أن عدد المستفيدين من المشروع يبلغ 14,000 فرد، مشيرا إلى هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع المؤسسة الرمضانية من خلال توزيع 5 آلاف سلة غذائية في عدد من المحافظات.

وأكد أن مؤسسة صلة ستبقى ماضية في دعم مسارات التنمية وتخفيف آثار الأزمة والحرب التي تعاني منها البلاد في السنوات الأخيرة، شاكراً محافظ حضرموت على حضوره ومشاركته في حفل التدشين، لافتا إلى أن مؤسسة صلة ستبقى دائما وأبدا إلى جانب السلطة المحلية وقيادة المحافظة للعمل كفريق واحد يسعى لخير حضرموت وتنميتها خلال المرحلة القادمة.

حضر التدشين مدير عام مديرية غيل باوزير، الدكتور عدنان محمد حمران، و رئيس شعبة الإمداد بالمنطقة العسكرية الثانية، المقدم عبدالله سلوم الجمحي.

وكانت مؤسسة صلة للتنمية نفدت خلال شهر رمضان الجاري، أربعة مشاريع رمضانية في 12 محافظة يمنية استفاد منها أكثر 65 ألف فرد.

وتشمل المشاريع الرمضانية، توزيع السلل الغذائية ولحوم رمضان والوجبات الجاهزة والإعانات النقدية ، فيما وزعت قبل رمضان 4400 سلة غذائية استفادت منها ست محافظات من بينها حضرموت حيث وزعت 2000 سلة غذائية على مديريات المحافظة.