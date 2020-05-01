غداة تلويحهم بتعثر جهود ”غريفيث“.. الحوثيون يبرقون للاتحاد الاوروبي ويستنجدون حلا سياسيا شاملا للأزمة في اليمن

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طالبت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت 9 مايو/أيار، الاتحاد الأوروبي، بتحرك إيجابي من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.
جاء ذلك في برقية أرسلها مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (أعلى سلطة بمناطق سيطرة الجماعة)، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفق وكالة أنباء "سبأ" الحوثية.
وقال المشاط، في البرقية التي جاءت بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي في 9 مايو/ آيار 1950: "دعونا مرارا دول التحالف (العربي) إلى العودة للحل السياسي".
وأشار إلى ترحيب جماعته بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث، لإنهاء الحرب.
وأضاف مخاطبا المسؤولة الأوروبية: "نتطلع منكم لدور إيجابي بتحريك الحل السياسي الشامل والعمل الجاد لوقف العدوان"، في إشارة لهجمات التحالف العربي ضد الحوثيين.
يأتي ذلك غداة تلميح محمد علي الحوثي، القيادي البارز بالجماعة، إلى تعثر جهود المبعوث الأممي، الرامية لوقف الحرب باليمن.
ومنذ بداية 2020، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن جهوده الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المحلية والجهات الدولية الفاعلة، بهدف العمل على حل سياسي للأزمة اليمنية التي طال أمدها.
وسبق أن قدم غريفيث مقترحات للأطراف اليمنية تشمل حلا شاملا للأزمة.
وتتبادل الأطراف اليمنية بشكل متكرر الاتهامات بشأن عرقلة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إنهاء الأزمة.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.