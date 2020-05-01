قبائل ريمة تدشن مطارحها في مأرب لإسناد الجيش الوطني

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أعلن أبناء وقبائل محافظة ريمة، السبت 9 مايو/أيار، عن إشهار الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني، وتدشين مطارحها بمحافظة مارب (شرقي اليمن).
وقال محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي صالح الحوري، إن إشهار الهيئة وتدشين المطارح يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تقضي بدعم وإسناد الجيش الوطني.
وأكد المحافظ الحوري، في كلمته خلال الحشد الجماهيري الكبير، جاهزية أبناء المحافظة بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية لدعم أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات دفاعاً عن الجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية. مشيداً بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء ريمة في مختلف ميادين الشرف والبطولة.
من جانبه، أكد قائد مقاومة ريمة الشيخ مهدي الذارعي، على جاهزية أبناء ريمة لرفد الجبهات بالمقاتلين وكل ما من شأنه مساندة أبطال الجيش الوطني لفرض سلطة الدولة على كل تراب الوطن.
وأكد على الموقف الثابت لأبناء ريمة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والفكرية والسياسية ووقوفهم خلف الشرعية الدستورية وقوات الجيش الوطني في معركته ضد المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.