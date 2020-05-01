قبائل ريمة تدشن مطارحها في مأرب لإسناد الجيش الوطني مؤسستان تجهزان محجرا صحيا لاستقبال العائدين من الخارج يتسع لأكثر من 250 سريرا بحضرموت مقتل مقيم عربي على يد مواطنه في نهار رمضان بالسعودية اعتقلت أحد كبار رجال الأعمال في العاصمة.. مليشيا الحوثي تسرق حقوق الفقراء في رمضان وتعتقل أي تاجر يوزع الصدقات وتتوعد المتخلفين عن دفع الزكاة الصحة السعودية تزف خبرًا سارا بشأن كورونا تعرف على أول دولة في العالم تعلن رسميا البدء في توزيع أول عقار دوائي ضد فيروس كورونا الحوثيون يردون على تحذير الخارجية الأمريكية لهم ويتنصلون من المسؤولية اجتماع حوثي ايراني رفيع المستوى الحوثيون يعترفون بمصرع عدد من كبار قياداتهم العسكرية في مأرب .. أسماء ورتب عسكرية شاهد شجار عنيف بين أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء في المقدمة في دولة أوربية - (فيديو)
تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، السبت 9 مايو/أير، بمدينة المكلا، المجحر الصحي الذي قدمته وجهزته مؤسستي صلة للتنمية واستجابة للأعمال الإنسانية، لاستقبال العائدين من أبناء المحافظة من الخارج.
وفي الزيارة الذي رافقه فيها المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، الأستاذ علي باشماخ، تعرف المحافظ البحسني، على مستوى التجهيزات داخل المحجر الصحي الذي يضم أيضا سكنا للأطباء العاملين في مستشفى الحميات بمنطقة فلك.
ويتسع المحجر الذي يتكون من ثلاثة طوابق أدوار وطابق أرضي، لأكثر من 250 سرير، ويتميز بوجود بالعديد من الخدمات كالصالة الرياضة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات ومكتبة الكترونية مزودة باستراحة تتيح للمستخدم الدخول إليها عبر النت.
كما يضم المحجر الصحي، قاعة حاسوب، ومطبخ مجهز وصالة للطعام، وقاعات صغرى للنقاش وعيادة طيبة ملعب كرة قدم وطائرة طاقة شمسية وطاقم إداري.
وأشاد المحافظ البحسني، بمستوى التجهيزات داخل المحجر، مقدما الشكر لمؤسسة صلة واستجابة على جهودها المساندة للسلطة المحلية في مواجهة وباء كورونا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي باشماخ، أن تجهيز المحجر الصحي، يأتي استجابة لنداء الظرف العاجل لمواجهة جائحة وباء كورونا.