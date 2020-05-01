مقتل مقيم عربي على يد مواطنه في نهار رمضان بالسعودية

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لقي مقيم سوداني الجنسية مصرعه، يوم السبت، على يد مواطن له في مدينة المخواة بمنطقة الباحة في السعودية، في جريمة لا تزال مجهولة الدوافع.
وقالت تقارير محلية: إن القاتل أقدم على قتل مواطنه صباح اليوم السبت بآلة حادة، قبل أن تصل الشرطة وتلقي القبض عليه.
وذكر مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الجريمة وقعت في حي الحواجز بمحافظة المخواة، وأن القاتل وضحيته من حملة الجنسية السودانية.
وفتحت الشرطة تحقيقاً أولياً في الجريمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، فيما تم إيداع جثمان القتيل في ثلاجة الموتى.
ولم يصدر بعد بيان رسمي من شرطة منطقة الباحة حول تفاصيل الجريمة.
ويعد السودانيون من أقدم الجاليات التي قدمت إلى السعودية وباقي دول الخليج العربي في النصف الثاني من القرن العشرين الماضي، ويحظون بسمعة طيبة بين مواطني دول الخليج والوافدين المقيمين فيها، وقليلاً ما يتورطون بارتكاب جرائم قتل.