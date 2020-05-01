الصحة السعودية تزف خبرًا سارا بشأن كورونا

الأحد 10 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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زفت وزارة الصحة السعودية، خبرا سار بتسجيل 1322 حالة تعافٍ في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة.

وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعاف، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها.

وسجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229.