اجتماع حوثي ايراني رفيع المستوى

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أجرى نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، السبت، مباحثات مع جماعة الحوثي.
وقال اعلام الحوثي ان ما يسمى الوفد الوطني برئاسة محمد عبد السلام (وفد الحوثيين في اخر مشاورات مع الحكومة اليمنية) ناقش مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي اصغر خاجي عبر الفيديو، المستجدات الإقليمية والمحلية ومسار النقاشات الجارية مع الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء الذي شارك فيه عضو الوفد الحوثي ،عبدالملك العجري والسفير الحوثي لدى طهران إبراهيم الديلمي، إلى «الجهود المبذولة لإحلال السلام ودعم مساعي المبعوث الأممي فيما يخص المشروع الذي قدمه غريفيث فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا».
وقال الحوثيون انهم اكدوا للمسئول الايراني على الموقف الثابت لرئيس الوفد المتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار، حد تعبيرهم.
وقال الاعلام الحوثي أن قياداته التي تقيم في خارج اليمن عقدت لقاءا افتراضيا عبر الفيديو مع مسئول نائب وزير الخارجية الايراني.
يشار ان القيادين في جماعة الحوثي، عبدالسلام والعجري، يقيمان في العاصمة العمانية مسقط.
وتدعم ايران مليشيات الحوثي في اليمن وتتحكم بقرارت الجماعة الانقلابية.