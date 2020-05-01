الحوثيون يعترفون بمصرع عدد من كبار قياداتهم العسكرية في مأرب .. أسماء ورتب عسكرية

السبت 09 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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اعترف الاعلام الحوثي اليوم بمصرع عدد من كبار قياداته العسكرية الميدانية , ضمن ما أسموه معركة النفس الطويل , التي يبدو أنها "قطعت أنفاسهم , حيث بثت وكالة سبا" النسخة الحوثية " خبرا عن تشييع كل من الصريع العقيد أحمد علي الوشلي والمقدم عبدالاله احمد الغيلي والنقيب محمد حسين النميري والنقيب طه حسن عبدالله حميد والنقيب عبدالله عبد العزيز العيدروس والنقيب حميد محمد ثابت النجحي .

وكشفت عمليات الرصد أن تلك القيادات لقت مصرعها في جبهة صرواح بمحافظة مأرب , التي التهمت حتى الان المئات من مقاتليهم وقياداتهم .

وجرت مراسيم التشييع في جامع الصالح " الشعب" , الذي اصبح قبلة لصلاة على قتلى المسيرة الحوثية.

وأضافت سبأ" الحوثية "أن مراسيم تشييع قتلاهم تقدمها رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد علي عبدالله العاقل ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح وعدد من أهالي القتلى .