شاهد شجار عنيف بين أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء في المقدمة- (فيديو)

السبت 09 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر التلفزيون الأرمني مقطع فيديو يظهر شجاراً أندلع بين أعضاء برلمان البلاد اثناء جلسة،عُقدت الجمعة الماضية.

وتبادل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقادة الحزب المعارض الرئيسي الاتهامات بعد هذه المشاجرة، التي وقعت بين المشرعين.

واندلع الشجار بعد أن انتقد إدمون ماروكيان، زعيم حزب ارمينيا المشرقة، النواب المؤيدين للحكومة بسبب ردود فعلهم الغاضبة على انتقادات المعارضة للحكومة.

وصرخ ماروكيان عليهم اثناء الخطاب، فقام أحدهم على الفور، ويدعى ساسون ميكاليان، بلكمه قبل أن ينضم إليه العديد من المشرعين.