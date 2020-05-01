انفراج ازمة العالقين في السعودية وتفاصيل ترتيبات استقبالهم ومكان ومدة وضعهم في الحجر الصحي .. #صورة

السبت 09 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 987

بدأ منفذ الوديعة السبت استقبال اليمنيين العالقين في الجانب السعودي بعد تجهيز مراكز العزل الصحي.

وقالت وكالة سبأ انه سمح لليمنيين العالقين في الجانب السعودي من الدخول عبر منفذ الوديعة الى اليمن بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لقضاء مدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وجاءت الخطوة - طبقا للوكالة-بتوجيهات من رئيس الوزراء بالسماح بعودتهم الى اليمن بعد تأمين السكن لهم واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والأمنية الاحترازية حتى انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما.

وبحسب سبأ، تم تجهيز المحجر الصحي بكادر طبي ووحدة عناية متوسطة وكذا قسم المختبر وتزويده بالأجهزة المخبرية والسي بي سي وتجهيز قسم الأشعة.

وأوضح مدير مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي ان المحجر يتسع لعشرين سرير ويستقبل الحالات ويقدم الخدمات الطبية للعاملين بالمنفذ بمختلف إداراته المدينة والعسكرية.

وحصل مأرب برس على صورة من مكان اقامة الحجر الصحي بمنفذ الوديعة.

وقررت السلطات اليمنية، الخميس، إعادة فتح منفذها البري الوحيد مع السعودية، لاستقبال العالقين اليمنيين في المملكة، على خلفية جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وقالت وزارة شؤون المغتربين، في بيان: "وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بفتح منفذ الوديعة البري (يتبع محافظة حضرموت- شرق) كحالة خاصة لاستقبال العالقين".

وأضافت: "بناء على ذلك، وجه نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل (سالم الخنبشي) مذكرة إلى مدير عام منفذ الوديعة (مطلق الصيعري)، بأن يتم فتح المنفذ ابتداء من الخميس 7 مايو (أيار) 2020، واستقبال العالقين بحسب الكشف المرفوع من القنصلية العامة بجدة (غربي السعودية)".

وأوضحت الوزارة أنه "تقرر عمل حجر صحي للعالقين الواصلين في الوديعة، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى مناطقهم في اليمن".

وتأتي إعادة فتح المعبر إثر دعوات متكررة من عالقين يمنيين في السعودية بضرورة إعادتهم إلى بلدهم، بعد أن ساءت أوضاعهم.

ولم يتطرق البيان إلى المدة المسموح خلالها بفتح المنفذ، لكن يرجح استمرار فتحه حتى إشعار آخر من الحكومة.

وكانت السلطات اليمنية قررت، قبل نحو شهر، إغلاق المنفذ أمام القادمين من السعودية، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".