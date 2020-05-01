الأمير محمد بن سلمان يكشف عن رؤية السعودية للعلاقات مع العراق

السبت 09 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأكد له دعم المملكة لما يحقق للعراق نماءه وأمنه، وحرص الرياض على تقوية العلاقات بين البلدين.

اتصال الأمير محمد بن سلمان مع الكاظمي جاء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعرب عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، وعبر عن تمنياته للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

من جهته، عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على العلاقات بين البلدين، والدفع بها نحو مزيد من التعاون.

وحسب بيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإنه تلقى من الأمير محمد بن سلمان دعوة لزيارة المملكة.

وتواصل أمس الدعم العربي والدولي للكاظمي. وتمنى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، التوفيق والسداد للحكومة الجديدة. كما أكدت الكويت استعدادها للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة.

بدوره، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، استعداد الجامعة لتقديم كل أشكال الدعم للكاظمي الذي حظي أيضا بدعم الاتحاد الأوروبي الذي أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، الاستعداد للتعاون معه.