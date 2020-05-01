زلزال في السعودية... وهيئة المساحة الجيولوجية تكشف التفاصيل

السبت 09 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، اليوم السبت، تسجيل محطات الرصد الزلزالي، لهزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.

وأشارت الهيئة في تغريدة لها عبر "تويتر"، إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كيلومترا شرق محافظة خميس مشيط، بقوة 3.45 على مقياس ريختر، وعمق 6 كيلومترات.

​وأوضحت الهيئة، أن الزلزال يمثل هزة أرضية ضعيفة.