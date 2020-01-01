تحرك وانتشار جديد للقوات السعودية في سقطرى

السبت 09 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعادت قوات الواجب السعودية، السبت، الانتشار في "حديبو" عاصمة محافظة سقطرى، بعد انسحابها يوم الأربعاء الفائت.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي اليوم السبت، إن القوات السعودية أعادت انتشارها في عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وأضاف الرحبي في تغريدة على "تويتر" أن ذلك يأتي وسط دعوات من أبناء سقطرى لفرض حصار ضد العناصر المتمردة القادمة من خارج سقطرى وسحب السلاح الثقيل الذي جرى تسليمه في وقت سابق بقيادة المتمرد ناصر قيس، حد وصفه.

والأربعاء الفائت، انسحبت القوات السعودية من نقاط تأمين مدينة حديبو، عقب وصول تعزيزات عبر البحر للانتقالي المدعوم من الامارات.

وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحو الانتقالي المدعوم من الامارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.