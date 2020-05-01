كورونا في البيت الأبيض..إصابة إحدى مساعدات نائب الرئيس الأمريكي بالوباء

السبت 09 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-بي بي سي

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أظهرت نتيجة الفحص الطبي لإحدى أعضاء فريق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إصابتها بوباء كوفيد-19.

وجاءت نتيجة فحص السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميلر، بعد يوم واحد من تأكيد إصابة العامل الشخصي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد بدأ طاقم البيت الأبيض اختبارات يومية لبنس وترامب، وقال إنه يتخذ "كل الاحتياطات اللازمة لحماية الرئيس".