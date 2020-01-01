الضالع ..إجراءات إحترازية للوقاية من كورونا

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قالت مصادر خاصة ل"مأرب برس" ان محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، اليوم اصدر توجيها الى مدير عام شرطة المحافظة وقادة الوحدات العسكرية والامنية والحزام الأمني بالمحافظة والمتضمنه في ان يتم حظر التجوال الكامل من الساعه العاشرة مساء الي الساعه الثانية عشر ظهرا .
وشددا على ضرورة إغلاق المنافذ البريه المتصلة بالمناطق والمديريات الغير محرره ومنع شدخول اللاجئين الصومال القادمين من المحافظات المجاورة وعلى فريق الاستجابه المتواجد في مدخل المحافظة التعاون مع النقطة وابلاغ عمليات الصحه بحجزها واستكمال اجراءات الحجر الصحي.
واكد المحافظ على ضرورة منع التجمعات في، الاسواق التجارية مع الالتزام باجراءات الوقاية الصحية و اغلاق المطاعم لمدة اسبوعين ،على ان يستثنى من الحظر العاملين في المجال الصحي والنظافه والكهرباء