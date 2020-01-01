" انقذوا عدن أيها العالم" أطلق اليوم نداء استغاثة للعالم

السبت 09 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 538

قالت مصادر خاصة للقدس العربي ان رئيس مؤسسة عدن الغد أطلق نداء استغاثة للعالم حيث قال «ندعو العالم أجمع إلى سرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عدن، فالناس تموت، تموت، تموت.. انقذوا عدن أيها العالم».

موضحاً أن هذه رسالة يود لها أن «تصل إلى العالم الذي يقرأ البيانات الرسمية ويظن أن الأمور يسيرة بينما هي عسيرة للغاية».

وكشف أن «الجهات الرسمية تكذب. والمتحكمون بعدن يكذبون أيضاً، أيها العالم تحركوا لإنقاذ الناس في عدن».

وفي العاصمة صنعاء، قد يكون الوضع كارثياً أكبر مما هو عليه الحال في عدن، حيث ذكرت مصادر عديدة أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بصنعاء تجاوز عتبة 100 حالة، فارقت الحياة 14 حالة منها، لكن السلطات الحوثية القمعية لا تسمح بإظهار هذه الحقيقة للناس، رغم أنها بدأت باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تكشف عن شعورهم بخروج الوضع عن السيطرة.

وقال مصدر في الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء لـ«القدس العربي»، طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته: «يتستر الحوثيون عن الكشف على حجم انتشار الوباء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم، للإبقاء على الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي، لأن شهر رمضان هو الموسم التجاري الأكبر في اليمن، والذي يعده الحوثيون (موسم الهبر) لهم، حيث يستغلونه أسوأ استغلال لابتراز التجار وأصحاب رؤوس الأموال تحت مبررات ولافتات مختلفة».

وأوضح أن الحركة التجارية في الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين تعد أحد أبرز الموارد لتمويل جماعة الحوثي، وبالتالي لو طبّقت حضر التجوّل والحضر الصحي والتباعد المجتمعي في صنعاء لتعرضت لخسارة كبيرة لمواردها، بالإضافة إلى أن العديد من التجار الجدد الذي صعدوا في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها، أغلبهم من قيادات وأتباع جماعة الحوثي الذين يفضلون الإبقاء على حركة الحياة التجارية طبيعية حتى لا يتعرضوا للخسارة.