بصمة أمل تنفذ مشروع توزيع السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قعطبة الضالع مقتل العشرات من مليشيات الحوثي بينهم قادة ميدانيون تحركات لمصادرة عقارات من أسرة الرئيس البشير بعد قرار منع التجمعات.. إعلامية سعودية تبلغ الشرطة عن صديقاتها الخارجية الأمريكية تحذر الحوثيين واشنطن تتحدث عن كارثة وشيكة الحدوث في «اليمـن» ستتحمل المليشيات مسؤوليتها وتكاليفها محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على شاب خليجي.. بتهم التجسس ”سلطان العرادة“ يؤكد حرصه على تسخير كل الامكانيات لمواجهة ”كورونا“ ويحمل الخطباء جزء من مسؤولية الدفاع عن ”مأرب“ من هذه الجائحة مؤتمر صنعاء يعلق على قرار “انفصال الجنوب“.. حذر الإمارات وهاجم ”الانتقالي الجنوبي“ ووصفهم بـ”المرتزقة الجدد“ اليمن نحو كارثة: أطراف الصراع تسرّع انتشار كورونا (تقرير)
تحت شعار بالعطاء يزول البلاء نفذت مؤسسة بصمة أمل الخيرية للتنمية الإجتماعية مشروع توزيع السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من مديرية الحشاءوقعطبةودمت ومناطق. العود ومريس.
ويأتي هذا المشروع بهدف بث روح الأخوة والتراحم بين أبناء الجسد الواحد وتلمس حاجة بعض الفقراء والمساكين والنازحين والمرضى خلال شهر رمضان المبارك .
المستفدين تقدموا بجزيل الشكر والعرفان للمؤسسة سائلين الله عزوجل أن يبارك بالداعمين وأن يجعل هذا العمل في سجل حسناتهم وأن يخلف عليهم خيرآ.
وقال القائمون على المؤسسة أنه يأتي هذا المشروع في ظل ظروف كارثية تشهدها محافظة الضالع بسبب الحرب والحصار