بصمة أمل تنفذ مشروع توزيع السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قعطبة الضالع

السبت 09 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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تحت شعار بالعطاء يزول البلاء نفذت مؤسسة بصمة أمل الخيرية للتنمية الإجتماعية مشروع توزيع السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من مديرية الحشاءوقعطبةودمت ومناطق. العود ومريس.

ويأتي هذا المشروع بهدف بث روح الأخوة والتراحم بين أبناء الجسد الواحد وتلمس حاجة بعض الفقراء والمساكين والنازحين والمرضى خلال شهر رمضان المبارك .

المستفدين تقدموا بجزيل الشكر والعرفان للمؤسسة سائلين الله عزوجل أن يبارك بالداعمين وأن يجعل هذا العمل في سجل حسناتهم وأن يخلف عليهم خيرآ.

وقال القائمون على المؤسسة أنه يأتي هذا المشروع في ظل ظروف كارثية تشهدها محافظة الضالع بسبب الحرب والحصار