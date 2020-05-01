مقتل العشرات من مليشيات الحوثي بينهم قادة ميدانيون

السبت 09 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفاد مراسل "العربية" في اليمن بوصول ما يزيد عن 20 قتيلاً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى المستشفيات، حيث قُتل العشرات في جبهة صرواح، ومن بينهم أبو عبدالله الشاوش مهندس الألغام في جبهة صرواح، وأبو علي القاضي مشرف منطقة بحره في مديرية نهم، وأبوهاشم الحمزي مشرف الميليشيات الحوثية في الجوف، ومعه أبو مالك الحمزي المسؤول المالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهة الجوف.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية قد أكدت مصرع 6 قادة ميدانيين من ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عشرات العناصر، مؤكدة أن جميع القيادات ينحدرون من محافظة عمران، وهم خليل الغرباني، ونجيب الغيلي، وكامل الفهد، ومحمد الشلال، ومحمد البوطري، وحمود صباح.