بعد قرار منع التجمعات.. إعلامية سعودية تبلغ الشرطة عن صديقاتها

السبت 09 مايو 2020 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أبلغت إعلامية سعودية معروفة، اليوم الخميس، وحدات شرطية خاصة بتطبيق لائحة جديدة تحظر كل أنواع التجمعات بما فيها العائلية داخل المنازل، عن تواجد مجموعة فتيات في مكان واحد في مخالفة للائحة بعد ساعات قليلة على سريان العمل بها.

وقالت مها المنصور، وهي مقدمة برامج تلفزيونية في شبكة "روتانا"، إنها أقدمت على خطوتها تلك لما في تصرف الفتيات التي وصفتهن بصديقاتها، من إخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وقالت المنصور في تغريدة عبر تويتر "بكل حب. أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل، لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة #كورونا وهذا واجبنا جميعا للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة احبائنا. انت كذلك من واجبك التبليغ لو كان اخوك. لست آسفة".

وتباينت ردود الفعل على تصرف المنصور التي قد تكون صاحبة أول بلاغ للشرطة عن مخالفة للائحة الجديدة، حيث شجعها البعض، ولامها آخرون لكونها لم تنصح صديقاتها قبل الإبلاغ عنهن.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن لائحة جديدة لمنع التجمعات لأكثر من عائلة واحدة أو خمسة أشخاص.

وتتضمن اللائحة مخالفات مالية يتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة وصولا إلى الإحالة للنيابة العامة لكل من يدعو أو يحضر أو يتواجد في تجمع بشري.