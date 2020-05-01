الخارجية الأمريكية تحذر الحوثيين

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت 9 مايو/أيار، إلى التعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وان يتيحوا للأمم المتحدة صيانة ناقلة النفط ”صافر“ التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.
وحذرت الخارجية الامريكية مليشيا الحوثي: ”إذا حصل أي تسرب من الناقلة (صافر) فإن الحوثيين سيتحملون وحدهم التكاليف الإنسانية في اليمن والكارثة البيئية في البحر الأحمر“.
يذكر ان الناقلة ”صافر“ التي تم احضارها من قبل شركة النفط اليمنية قبل اكثر من ثلاثين عاماً، كانت تعمل كمحطة تصدير مؤقتة للنفط الخام، وتتجاوز حمولتها المليون برميل من النفط الخام، لكن ظروف انقلاب الحوثي في اليمن، أدت الي توقف الناقلة العملاقة صافر قبالة السواحل الواقعة تحت سيطرةالمليشيا، وتتعرض للتأكل، واحتمالية الانفجار بسبب غياب الصيانة وخروجها عن العمل لعدة سنوات، وهو ما ينذر باحتمالية وقوع كارثة بيئية.