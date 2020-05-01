”سلطان العرادة“ يؤكد حرصه على تسخير كل الامكانيات لمواجهة ”كورونا“ ويحمل الخطباء جزء من مسؤولية الدفاع عن ”مأرب“ من هذه الجائحة

السبت 09 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد محافظ محافظة مأرب رئيس لجنة الطوارئ اللواء سلطان العرادة، الجمعة 8 مايو/أيار، أن السلطة المحلية حريصة على بذل كل الجهود التي من شأنها أن تجنب المحافظة جائحة كورونا، وتسخير كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء.

جاء ذلك، خلال ترؤوسه اجتماعا مشتركاً ضم أعضاء لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وعدد من الخطباء والمرشدين بالمحافظة، لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وفي الاجتماع جرى مناقشة التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ ومكتب الصحة ومكتب الأوقاف والارشاد والخاصة بالمساجد ودورها في مواجهة هذه الجائحة، سواء في تعليق الصلوات الجامعية وصلاة الجمعة والحلقات الدينية والفعاليات المختلفة، ومنها إفطار رمضان الجماعي.

وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بهذه التعليميات من أجل التقليل من مخاطر انتقال الفيروس بين المواطنين في حال انتقاله الى المحافظة لا قدر الله.

كما جرى مناقشة دور الخطباء والمرشدين في نشر الوعي المجتمعي بالتعليمات الصحية لمواجهة هذه الجائحة التي اجتاحت العالم اجمع وعجزت عن مواجهتها الدول المتقدمة ذات الانظمة الصحية العالية.

وشدد الاجتماع على أهمية دور الخطباء والمرشدين بين أوساط الناس لتوعيتهم بأهمية التزامهم بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي، واتباع طرق الوقاية والتعقيم الصحية الى جانب النظافة الشخصية والمنزلية.

كما نوه المحافظ العرادة على بأهمية الدور المؤمل على الخطباء والمرشدين في إنجاح جهود مكافحة هذه الجائحة ومنع انتقالها الى المحافظة، أو انتشارها بين المواطنين من خلال التزامهم أولاً بالتعليمات الصادرة الخاصة بالمساجد والحلقات الدينية وغيرها، ثم من خلال دورهم الفاعل في التوعية المجتمعية عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعية والاعلامية كالإذاعات والواتس وغيرها، لحث المجتمع على حماية نفسه واتباع الناس بالتعليمات والارشادات الصحية السليمة.