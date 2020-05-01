عاجل : الحوثيون يكشفون عن انتشار جديد لفيروس كورونا في العاصمة صنعاء

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة للحوثيين في صنعاء، عن تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى مواطن قادم من محافظة عدن جنوبي البلاد، كانت الثانية من نوعها.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، إلى أن "المصاب يتلقى العلاج في مستشفى الكويت بصنعاء".
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية من العدوى، وكذلك الحد من التواجد والاختلاط في الأسواق والمراكز التجارية".
وتفيد تقارير دولية ومحلية عن انشار كبير لفيروس كورونا , لكن المليشيات الحوثية تتكتم على ذلك .
وفي وقت سابق أكد المدير الفني لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء عبدالقوي المحمدي، خروج الوضع عن السيطرة جراء تفشي فيروس كورونا"كوفيد19".
وطالب المحمدي بمنع التجمعات في جميع الأماكن وحضر التجوال وتطبيق خطة الطوارئ، مشدداً على أن الوضع انفجر و لايحتمل التقاعس.
وكانت الحالة الأولى، التي أعلنت عنها المليشيات الحوثية، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومعظم المراكز الحضرية الكبرى هناك، لشخص صومالي عثر عليه ميتا داخل فندق.