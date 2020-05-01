خمس مخالفات تعاقب عليها وزارة الداخلية السعودية في زمن الكورونا تعرف عليها

السبت 09 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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كشفت وزارة الداخلية السعودية إن وحدات أمنية متخصصة تتولى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص، فيما يمكن الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم هاتف تابع للوزارة.

لائحة المخالفات

نصت لائحة المخالفات على خمسة أقسام، هي:

1- التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة عشرة آلاف ريال .

2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة 15 ألف ريال.

3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة 30 ألف ريال.

4 ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، العقوبة 50 ألف ريال.

5 ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة خمسة آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن مئة ألف ريال.

وتقول وزارة الداخلية إن الهدف من منع التجمعات هو فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

وصدرت اللائحة الجديدة بعد يوم واحد فقط من صدور لائحة عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على الأشخاص المخالفين لتعليمات مواجهة كورونا، مثل الخروج وقت سريان الحظر، وتزوير تصاريح التنقل، وبث الشائعات، بحيث تصدر العقوبات بشكل مباشر من وزارة الداخلية مع إتاحة التظلم لدى لجنة تشكلها وزارة العدل وتكون قراراتها نهائية ولا تقبل الطعن.

وتكافح السعودية للسيطرة على انتشار الفيروس في البلاد، وفرضت من أجل ذلك حظر تجول شامل وجزئي وأغلقت عددا من المدن ومنعت التنقل بين المناطق وعلقت رحلات الطيران وأوقفت العمرة وأغلقت المساجد والمدارس وقطاعات عديدة عن العمل.