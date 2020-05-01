”الحوثي“ يلمح إلى تعثر جهود المبعوث الأممي لوقف الحرب في اليمن

السبت 09 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ألمح قيادي رفيع في جماعة الحوثي الانقلابية، الجمعة 8 مايو/أيار، إلى تعثر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرامية لوقف الحرب في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لمحمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في المناطق الخاضعة للحوثي)، نشرها في حسابه على ”تويتر“.

وأوضح الحوثي أنه "رغم الأخذ والرد عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (المباحثات المتكررة)، إلا أننا لم نلمس الجدية الحقيقية التي تثبت الرغبة في إنهاء العدوان وفك الحصار والحظر عن الجمهورية اليمنية"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي.

وأضاف: "كل ما يحصل عبارة عن تقديم مقترحات شكلية لا تمس جوهر القضية ولا تقدم حتى حلول واقعية لجائحة كورونا المستجدة، فكيف بعدوان تطاول لسنوات".

ولم يتطرق المسؤول الحوثي لتفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل الأمم المتحدة أو الأطراف اليمنية الأخرى حول الأمر.

ومنذ بداية 2020، كثف المبعوث الأممي جهوده الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المحلية والجهات الدولية الفاعلة، بهدف العمل على حل سياسي للأزمة اليمنية التي طال أمدها.

وسبق أن قدم غريفيث مقترحات للأطراف اليمنية تشمل حلا شاملا للأزمة.

وتتبادل الأطراف اليمنية بشكل متكرر الاتهامات بشأن عرقلة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إنهاء الأزمة.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.