السبت 09 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كان صلاح قد أحرز 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول هذا الموسم- أرشيف

يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ملاحقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف من خلال التسجيل وصناعة الأهداف معا ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بداية من موسم 2017-18 وحتى الآن.

ووفق شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فقد تصدر ميسي قائد برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكا في الأهداف بالدوريات الأوروبية، برصيد 126 هدفا.

وحل "الفرعون" المصري محمد صلاح بالمركز الثاني برصيد 94 هدفا، علما أنه انضم إلى صفوف "الريدز" بداية من الموسم 2017-18، أي أن الإحصائية المذكورة احتسبت منذ انضمام صلاح للفريق الإنجليزي.

وكشفت إحصائيات شبكة "أوبتا" احتلال هداف لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي للمركز الثالث برصيد 93 هدفا.

وكان صلاح قد أحرز 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن يتوقف الدوري بسبب فيروس كوفيد-19.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.

ونجح محمد صلاح، في التألق مع ليفربول، خلال المواسم الثلاثة التى شارك فيها مع الريدز، وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.