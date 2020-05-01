المخابرات الالمانية تكشف السر وراء إصرار واشنطن باتهام بكين

السبت 09 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أيا من أعضاء التحالف المخابراتي الخماسي الدولي لم يرغب في دعم مزاعم بومبيو حول مسؤولية بكين- جيتي

تجد واشنطن نفسها شبه وحيدة، في معركة اتهاماتها لبكين، بالمسؤولية عن تفشي جائحة كورونا عالميا، رغم صدور تشكيك بالرواية والاتهام من الجيش الأمريكي غير مرة.

ولعل في ما ذكرته مجلة دير شبيغل الألمانية، الجمعة، من أن تقريرا للمخابرات الألمانية شكك في المزاعم الأمريكية القائلة بأن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني، ما يزيد من عزلة إدارة ترامب المصرة على تثبيت هذه الرواية.

التقرير الألماني الأمني، قال إن الاتهامات الأمريكية ما هي إلا "محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في السيطرة على المرض".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، الأحد، إن هناك عددا كبيرا من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد، خرج من مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.

وقالت دير شبيغل إن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف (الخمس أعين) تقديم أدلة تدعم الاتهام.

وتابعت المجلة أن أيا من أعضاء التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لم يرغب في دعم مزاعم بومبيو.

وخلص تقرير للمخابرات قدم لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، إلى أن الاتهامات الأمريكية محاولة متعمدة لحرف الاهتمام العام بعيدا عن إخفاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب إن لديه دليلا على أن الفيروس قد يكون مصدره مختبرا صينيا لكنه أحجم عن التوضيح.