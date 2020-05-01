”الحوثي“ يلمح إلى تعثر جهود المبعوث الأممي لوقف الحرب في اليمن خفايا وأسرار هوس أبوظبي في الاستيلاء على جزيرة سقطرى اليمنية؟ الفرعون صلاح يُواصل ملاحقة ميسي في الأهداف المخابرات الالمانية تكشف السر وراء إصرار واشنطن باتهام بكين تفاصيل اتفاق الملك سلمان والرئيس الأمريكي ترامب بخصوص اليمن والمشهد الحربي والسياسي فيها الصليب الأحمر: قدمنا خدمات مختلفة لنحو 11 ألف محتجز يمني بالسجون بخور الكعبة المشرفة وطيبها في زمن الكورونا .. كيف يتم أمر ملكي بإعفاء مسؤول سعودي من منصبه بعد يوم خال من كورونا .. الحصيلة ترتفع في اليمن ونسبة الوفيات تثير المخاوف «آخر احصائية رسمية» دولة خليجية تفرض حظرا شاملا على البلاد
بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
حيث أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ترامب تناول التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية السعودية.
وفي مقدمة القضايا التي تم مناقشتها الملف اليمني وجهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.
من جهته أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، ومؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.
كما أكد الجانبان، حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.