تفاصيل اتفاق الملك سلمان والرئيس الأمريكي ترامب بخصوص اليمن والمشهد الحربي والسياسي فيها

السبت 09 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

حيث أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ترامب تناول التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية السعودية.

وفي مقدمة القضايا التي تم مناقشتها الملف اليمني وجهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، ومؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

كما أكد الجانبان، حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.