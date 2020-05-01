الصليب الأحمر: قدمنا خدمات مختلفة لنحو 11 ألف محتجز يمني بالسجون

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة 8 مايو/أيار، تقديمها خدمات مختلفة لـ10 آلاف و 860 محتجزًا بالسجون اليمنية خلال العام المنصرم 2019.

وقال مكتب المنظمة باليمن، في تغريدات عبر حسابه في تويتر، إن اللجنة قدمت خلال العام المنصرم خدمات للعدد المذكور من المحتجزين، دون تحديد أماكن احتجازهم، ما إذا كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أو جماعة الحوثيين.

وأضافت، موضحة أن ذلك يأتي ذلك في أطار حرصها على تأمين ظروف معيشية كريمة للمحتجزين من خلال تقديم "نظم التهوية والصرف الصحي والمياه النظيفة" داخل أماكن الاحتجاز.

وذكرت أن "مع خطر فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) قمنا بمضاعفة جهودنا من خلال عقد الجلسات التعريفية والتدابير الاحترازية على أماكن الاحتجاز والمحتجزين".

وأوضحت، ستشمل برامج التوعية على توزيع الملصقات والمنشورات والتسجيلات الصوتية التي ستذاع عبر مكبرات الصوت للمحتجزين.

وتابعت، تم توزيع مواد النظافة الشخصية على المحتجزين ومنتجات إدارة النفايات للحفاظ على مستوى عال من النظافة.

وأكدت، على استمرار العمل في المشاريع السابقة، ولا سيما في مجال الصحة والمياه والصرف الصحي للمساهمة في الوقاية من الأمراض وعلاجها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة جائحة كورونا المستجد(كوفيد-19).

وتوجد في اليمن مئات السجون أكثرها في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بحسب تقرير سابق لرابطة أمهات المتعقلين والمخفيين (غير حكومية).