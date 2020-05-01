بخور الكعبة المشرفة وطيبها في زمن الكورونا .. كيف يتم

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوميا بتطييب وتبخير الكعبة خمس مرات يوميا.

وأوضحت الصحيفة السعودية إن "تطييب وتبخير الكعبة يتم بأفخر وأجود أنواع الطيب، وذلك تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة".

يأتي هذا الإجراء بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد ردت على الأخبار التي ترددت عن قرب رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن "المحافظة على حياة الناس وسلامتهم أولوية مطلقة حث عليها الإسلام الحنيف".

وأفادت الوزارة في بيان لها أن "إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، جاء حرصًا على حياة الناس وسلامتهم من أي ضرر أو أذى قد يتعرضون له جراء الاختلاط".