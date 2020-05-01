أمر ملكي بإعفاء مسؤول سعودي من منصبه

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أعفى الأمر الملكي المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي من منصبه كمحافظ للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية.

وجاء في نفس الأمر الملكي، تعيين المهندس عبد الله بن إبراهيم بن محمد العبد الكريم محافظا للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.

وتوجه المحافظ الجديد في تغريدة له على "تويتر" بالشكر للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشغل عبد الكريم في وقت سابق منصب نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير وعدد من المناصب الأخرى قبيل اختياره محافظًا للمؤسسة.