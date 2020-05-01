بعد يوم خال من كورونا .. الحصيلة ترتفع في اليمن ونسبة الوفيات تثير المخاوف «آخر احصائية رسمية»

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لم تسجل اليمن ، أي حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس ، لكن الجهات الصحية، اعلنت مساء الجمعة عن تسجيل اصابات جديدة بالوباء.
وتوقفت حصيلة حالات كورونا في اليمن منذ مساء الاربعاء عند 25 حالة اصابة بينها 5 وفيات ، بحسب احصائيات لجنة الطورئ التابعة لوزراة الصحة بعدن.
ومع اعلان اللجنة يوم الجمعة تسجيل 9 اصابات جديدة بعدن احداها حالة وفاة، اضافة لحالة وفاة جديدة في لحج ؛ارتفعت الحصيلة الى 34 حالة اصابة مؤكدة، بينها 7 حالات وفاة، وحالة واحدة تعافت بحضرموت.
وبالنظر الى عدد الحالات اجمالا منذ تسجيل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا باليمن في 10 ابريل الماضي، نجد ان نسبة الوفيات مرتفعة جدا مقارنة بعدد الاصابات (7 وفاة من بين 34 اصابة) ،ما يعكس هشاشة الوضع الصحي في اليمن ،الذي تعيش حربا وانقلابات منذ 5 أعوام.
ويثير هذا الوضع تخوفات اليمنيين من تفشي الوباء بشكل اكبر وحصده الكثير من الارواح ، في ظل وضع صحي منهار وغياب ابسط الخدمات التي تحتاجها مراكز العزل الصحي، لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن التي تحكمها مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات وتغيب عنها الحكومة، فضلا عن عدم الالتزام بالاجراءات الاحتزازية.
يشار أن هذه الاحصائيات رصدها «مأرب برس» نقلا عن لجنة الطوارئ التابعة للحكومة اليمنية ولا تتضمن، ما اعلن عنه الحوثيون قبل ايام ، تسجيل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بصنعاء،قالوا انها توفت.