دولة خليجية تفرض حظرا شاملا على البلاد

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مجلس الوزراء الكویتي، اليوم الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مایو/ أيار لمجابھة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن مجلس الوزراء الكویتي، قرر فرض حظر شامل للتجول في جمیع أرجاء البلاد على أن یدخل حیز التنفیذ بحلول الساعة الرابعة من عصر یوم الأحد المقبل الموافق 10 مایو/أيار الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشھر نفسه.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا الدولة لمجابھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفید-19".

ونشر طارق المزرم، رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة، تغریدة عبر حساب (مركز التواصل الحكومي) على "تویتر"، قال خلالها "إن القرار جاء بناء على التوصیات الصحیة في البلاد".

يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية نشرت، مساء الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يظهر مغادرة مصريين من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد وذلك بعد احتجاجات شهدتها معسكرات إيواء مخالفين للإقامة، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.