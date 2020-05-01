الاعلام الاقتصادي يصدر دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 244

أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا (كوفيد-19)

ويعتبر دليل التغطية الصحفية الجيدة لكوفيد19 وثيقة معرفية ومنهجية مهمة لتطوير مهارات الصحفيين اليمنيين في مجال التغطية الصحفية الجيدة للأمراض والأوبئة وخاصة جائحة كوفيد-19.

ويلخص الدليل أهم القواعد المهنية في التغطية المهنية لفيروس كوفيد-19 (كورونا) مقدمًا خدمة مهمة للصحفيين عبر هذا الدليل المختصر والشامل.

رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أوضح أن الدليل يمثل إضافة نوعية للإصدارات الصحفية في اليمن ويأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه.

وأضاف ان المركز سيعمل خلال الأيام المقبلة على نقل هذه القواعد والاخلاقيات التي تضمنها الدليل نظريًا وعمليًا للمئات من الصحفيين في المحافظات اليمنية، في سبيل الحيلولة للحد من سيل الشائعات والأخبار المضللة.

من جانبه افاد حمدي رسام معد الدليل أن الدليل هو خلاصة لتجارب صحفيين دوليين ويمنيين عملوا على تغطية جائحة كوفيد19 فعمل على عكسها بما يتناسب مع البيئة اليمنية ، وهو استجابة لمتطلبات الواقع الصحفي في اليمن خاصة بعد ان انتشرت الشائعات وتماشي الصحفيين معها. اضغط هنا لتحميل الدليل

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.