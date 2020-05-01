الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تطيح بعدد من المسئولين من مناصبهم وتعيين آخرين .. تفاصيل

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية عدة، بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بينهم رئيس للشؤون الخاصة لولي العهد.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وذلك ضمن أوامر ملكية عدة نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية.

وشملت الأوامر إعفاء المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من منصبه، وتعيين المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، خلفاً له بالمرتبة الممتازة.

وكان مجلس الوزراء اللسعودي برئاسة الملك فوض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتضمنت الأوامر تعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، والمهندس فهد بن محمد البليهشي، أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.