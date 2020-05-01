توجيه بنزول 10 الف جندي الى شوارع ومدن محافظة يمنية عقب احتجاجات غاضبة

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اليوم بالمكلا اجتماعاً للجنة الامنية بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع الى الاوضاع الامنية وما وصفها أعمال الشغب التي يقوم بها بعض الاشخاص في بعض المدن وتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضبط الامن والحفاظ على سكينة المواطنين .

ووجه المحافظ بنشر قوة كبيرة في المدن من الامن والجيش قوامها 10 ألاف جندي لضبط الامن، وأكد انه لن يتم السماح لمجاميع صغيرة أن تعبث بأمن المحافظة.

وتم في الاجتماع اتخاذ اجراءات استثنائية لضبط الامن ومكافحة الشغب واستخدام وسائل جديدة

وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بمواعيد الحظر بناء على التقارير الصحية وحفاظاً على سلامتهم والوقوف الى جانب اخوانهم رجال الامن والجيش في ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المحافظة.

وشهدت مدينتا المكلا والشحر بحضرموت مظاهراتٍ احتجاجاً على قرار حظر التجوال، خلال الساعات الماضية.

وقال المحتجون إن توقيت الحظر غير مناسب، إذ يخسر الآلاف وظائفهم وأعمالهم، خصوصا الذين يعتمدون في معيشتهم على الأجر اليومي، بينما لم تقدم لهم السلطات بدائل.

في المقابل، تدخلت قوات الجيش لتفريق المتظاهرين في مدينة الشحر، وأطلقت النار في الهواء، كما اعتقلت عدداً من المتظاهرين، لتفرج عنهم في وقت لاحق بضغط من المحتجين الذين هددوا بالتصعيد.

وكانت السلطة المحلية في حضرموت أعلنت حظر التجوال في عموم مديريات الوادي والصحراء ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة وحتى الخامسة فجرا.

وأقرت السلطة فتح المساجد في أوقات الصلوات فقط، وإغلاق مواقع التجمعات البشرية الكثيفة في الأسواق العامة، واتباع التعليمات والإرشادات والإجراءات الإحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، إلى جانب الاستمرار في إغلاق منافذ وادي حضرموت.

حضر الاجتماع أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي.