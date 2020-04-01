عاجل: حالات وفاة و 9 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين باليمن

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اعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا يوم الجمعة ،تسجيل اصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا بمحافظتين باليمن .
واكدت في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة بالعاصمة عدن .
كما اعلنت وفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في لحج.
بهذا ترتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (34) حالة بينها (7) وفيات،وحالة تعافي واحدة.
ويوم امس الخميس لم تسجل اليمن اي حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وتبدو نسبة الوفيات كبيرة مقارنة بعدد الاصابات ، ما يعكس هشاشة النظام الصحي في اليمن الذي تعيش حربا منذ 5 اعوام.