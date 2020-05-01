واشنطن تسحب صواريخ باتريوت من السعودية مصرع قائد جبهة الحوثيين في صرواح غرق 45 مهاجراً أفغانياً أجبرهم الأمن الإيراني على القفز في نهر حرس الحدود تفاصيل اجتماع هام للحكومة الشرعية برئاسة ”معين عبدالملك“.. أعلن موقفا حازما من أحداث سقطرى واعلان الانفصال وناقش جائحة ”كورونا“ وقضية ”البيضاء“ لقاء عسكري هام في سقطرى السبت القادم تعرف على أسباب تفاوت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن ”معين عبدالملك“ ينزع صلاحيات أمين عام مجلس الوزراء ويسند مهام الأمانة لمقربين منه أول محافظة جنوبية تتمرد على قرارات حظر التجوال والجيش يتدخل ”الانتقالي الجنوبي“ يستكمل السيطرة على إيرادات 7 مؤسسات حكومية بعدن (أسماء المؤسسات) شاهد.. الآلاف من أبناء إب يحتشدون بأسلحتهم في مأرب ويصدرون بيانا قويا
أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت سحب أربع بطاريات من صواريخ "باتريوت" مع طواقمها المؤلفة من حوالي 300 عسكري أمريكي من المملكة السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اثنتين من هذه البطاريات نشرتا في السعودية بعد الهجوم على شركة "أرامكو" في سبتمبر العام الماضي، وهي "تغادر الآن".
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن اعتبرت واشنطن أن التهديد الذي تشكله إيران على مصالحها في المنطقة تراجع. وذكرت الوكالة أن البطاريتين الأخريين اللتين تحتفظ بهما واشنطن في المنطقة، على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي في العراق شهر مارس الماضي، كان من المفترض أن تعودا إلى الولايات المتحدة للصيانة لكن القيادة العسكرية الأمريكية أبقتهما في المملكة بسبب التوترات في حينه.
وقال المصدر: "الجميع كانوا يعلمون أنه أمر مؤقت، ما لم تسؤ الأمور. الأمور لم تسؤ، وبالتالي كان لا بد من إعادة (هذه الأنظمة الصاروخية الدفاعية إلى الولايات المتحدة)".