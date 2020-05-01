غرق 45 مهاجراً أفغانياً أجبرهم الأمن الإيراني على القفز في نهر حرس الحدود

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-رويترز

عدد القراءات 94

قال نائبان في البرلمان الأفغاني إن حرس الحدود الإيرانيين قتلوا 45 عاملاً أفغانياً مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى إيران هذا الشهر، بعدما أجبروهم على النزول في نهر جبلي متدفق تحت تهديد السلاح.

وفي التفاصيل المتوافرة، قالت السلطات الأفغانية إنها انتشلت 12 جثة أخرى خلال اليومين الماضيين من نهر هريرود، الذي يمثل معظم القطاع الجبلي الشمالي للحدود الأفغانية مع إيران، ليرتفع عدد الوفيات المؤكدة إلى 17، وأوضح مسؤولون أفغان وناجون أن الواقعة حدثت في الأول من مايو (أيار).

هذا وانتشال جثث مهاجرين أفغان من نهر قرب إيران اقتيدوا على ضفة النهر وقال حبيب الرحمن بيدرام وهو نائب بالبرلمان من إقليم هرات الغربي الذي تحدث مع ناجين، إن حرس الحدود الإيرانيين قبضوا على مجموعة من 57 رجلاً كانوا يحاولون دخول إيران من هرات.

وأضاف "احتجزت القوات الإيرانية هؤلاء العمال، وبعد 24 ساعة اقتيد العمال الأفغان إلى ضفة النهر، وضُربوا وتم إجبارهم على القفز في النهر للعودة إلى أفغانستان.

وتابع بيدرام، وهو أحد أعضاء فريق من 16 فرداً شكلته حكومة الرئيس أشرف غني للتحقيق، أن من يستطيع السباحة قفز في النهر المتدفق بينما تعرض الباقون للضرب والتهديد بإطلاق الرصاص عليهم قبل أن يقفزوا أو يدفعوا في الماء.

ولفت إلى أن "من بين 57 عاملاً أجبرتهم قوات الأمن الإيرانية على النزول في النهر، نجا 12 فقط" ما يعني أن 45 قد ماتوا حتماً، وأضاف أن خمس جثث انتشلها أحد الرعاة عند مصب النهر في تركمانستان.