أول محافظة جنوبية تتمرد على قرارات حظر التجوال والجيش يتدخل

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شهدت مدينتا المكلا والشحر بحضرموت مظاهراتٍ احتجاجاً على قرار حظر التجوال.
وفي وقت سابق أقرت ل جنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا بحضرموت برئاسة محافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج البحسني، إعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من اليوم الخميس من الساعة الرابعة عصراً حتى الرابعة صباحاً والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمحال التجارية ومنع التجمعات، حتى إشعار آخر.
وقال المحتجون إن توقيت الحظر غير مناسب، إذ يخسر الآلاف وظائفهم وأعمالهم، خصوصا الذين يعتمدون في معيشتهم على الأجر اليومي، بينما لم تقدم لهم السلطات بدائل.
في المقابل، تدخلت قوات الجيش لتفريق المتظاهرين في مدينة الشحر، وأطلقت النار في الهواء، كما اعتقلت عدداً من المتظاهرين، لتفرج عنهم في وقت لاحق بضغط من المحتجين الذين هددوا بالتصعيد.
وكانت السلطة المحلية في حضرموت أعلنت حظر التجوال في عموم مديريات الوادي والصحراء ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة وحتى الخامسة فجرا.
وأقرت السلطة فتح المساجد في أوقات الصلوات فقط، وإغلاق مواقع التجمعات البشرية الكثيفة في الأسواق العامة، واتباع التعليمات والإرشادات والإجراءات الإحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، إلى جانب الاستمرار في إغلاق منافذ وادي حضرموت.