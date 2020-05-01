أنظار العالم تتجه إليها.. تركيا تنجح في ابتكار دواء لعلاج مصابي كورونا

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-نيوترك

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أعلنت جامعة العلوم الصحية التركية،أنها بصدد تطوير دواء جديدا لفيروس كورونا أطلق عليه اسم “”TR-C 19، وذلك بالتعاون مع شركة “VSY” لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية ، ومن المرتقب أن يحصل على ترخيص في أقرب وقت.

ونقلت وكالة الأناضول عن البروفسور “جودت أردول” رئيس جامعة العلوم الصحية للأناضول، قوله :” إن العلاج سيكون جاهزا لإعطائه للمرضى المتطوعين على أن يتم ترخيصه في أقرب وقت”.

وشدد على أن بلاده تسير بخطى هامة لإيجاد علاج لفيروس كورونا الذي يهدد صحة جميع المجتمعات.

وأوضح خلال تصريحاته أن هذه الخطوة هامة جداً وتاريخية ،لافتاً إلى أن العمل مستمر لإيجاد العلاج دون كلل لتقديم أحد الأمثلة النادرة على المسرح العالمي، على التضامن والتعاون بين الدولة والشعب عبر المؤسسات العامة والخاصة.

وأشاد البروفسور بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الصحة بطاقمها، وقال:”أسرة جامعة العلوم الصحية التركية بالتعاون مع وزارة الصحة التركية، أظهرت أن الدفاع عن الوطن لم يكن على خط المواجهة فقط، لافتا أن أعضاء هيئة التدريس كانوا في الصفوف الأولى بمكافحة وباء كورونا.

وأكد أن العمل مستمر بكل قوة في مجال البحث والتطوير لمراقبة الوباء والسيطرة عليه لخدمة الأمة حتى وصلوا لمرحلة إنتاج علاج ” “TR-C 19.

وكشف البرفسور أن الدواء الذي يتم العمل على انتاجه باسم “TR-C 19” تمكن من تحييد فيروس كورونا تم عزله في وقت سابق بالمختبر، وقد أصبح جاهزًا لتطبيقه على المرضى المتطوعين المصابين بالفيروس.

وأشار أن فريق العمل بانتظار التصاريح اللازمة في هذا الصدد لافتاً عن عزم الفريق بالعمل على ترخيصه خلال فترة قصيرة”.

من جهته ، أكد رئيس مجلس إدارة شركة “VSY” لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أرجان وارليباش، أن شركته قدمت كل إمكاناتها لتخلص تركيا من هذا الوباء

وأكّد أن “TR-C 19” يعد من أهم مشاريع الشركة باعتباره يخص وباء كورونا الذي يشكل تهديدًا على الصحة العالمية.

وأعرب عن أمله بأن يكون دواء TR-C 19 وصفة فعالة في ضمان تعافي مرضانا”.